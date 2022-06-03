РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 июн. Сотрудники отдела №8 Главгосстройнадзора Московской области в пятницу проведут прием жителей городского округа Щелково, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прием граждан состоится в общественной приемной исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления городского округа Щелково. Прием проведут уполномоченные сотрудники отдела надзора за строительством №8 Главгосстройнадзора Московской области.

Прием проведут посредством телефонной связи с 10:00 до 13:00. Звонить можно по телефонам: 8(496)561-11-39, 8(916)-627-11-88.

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