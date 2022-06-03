РИАМО - 3 июн. В пятницу в России пройдет ЕГЭ по базовой математике. Его планируют сдать 349 тыс. человек, сообщается на сайте Рособрнадзора.

Экзамен по профильной математике провели 2 июня. Он прошел без серьезных сбоев.

В стране школьники начали сдавать ЕГЭ с 26 мая. Основной период ЕГЭ продлится по 2 июля. С 24 июня по 2 июля будет период резервных дней для сдачи экзамена. Дополнительный период стартует с 5 сентября.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что особое внимание при организации экзаменов в текущем году будет уделено их безопасности.

В мае губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность проведения ЕГЭ и ОГЭ в регионе на хорошем уровне.

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