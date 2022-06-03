РИАМО - 3 июн. В пятницу в России пройдет ЕГЭ по базовой математике. Его планируют сдать 349 тыс. человек, сообщается на сайте Рособрнадзора.
Экзамен по профильной математике провели 2 июня. Он прошел без серьезных сбоев.
В стране школьники начали сдавать ЕГЭ с 26 мая. Основной период ЕГЭ продлится по 2 июля. С 24 июня по 2 июля будет период резервных дней для сдачи экзамена. Дополнительный период стартует с 5 сентября.
Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что особое внимание при организации экзаменов в текущем году будет уделено их безопасности.
В мае губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность проведения ЕГЭ и ОГЭ в регионе на хорошем уровне.
За первый день улитка поднимется на 3 м и опустится на 2 м. То есть к началу следующего дня она окажется на высоте 1 м. На следующий день улитка вновь проползёт 3 м и за ночь опустится на 2 м. Таким образом, через семь суток улитка окажется на высоте 7 м. На восьмой день она поднимется еще на 3 м и окажется на вершине дерева.
10
За первый день улитка поднимется на 3 м и опустится на 2 м. То есть к началу следующего дня она окажется на высоте 1 м. На следующий день улитка вновь проползёт 3 м и за ночь опустится на 2 м. Таким образом, через семь суток улитка окажется на высоте 7 м. На восьмой день она поднимется еще на 3 м и окажется на вершине дерева.
5
За первый день улитка поднимется на 3 м и опустится на 2 м. То есть к началу следующего дня она окажется на высоте 1 м. На следующий день улитка вновь проползёт 3 м и за ночь опустится на 2 м. Таким образом, через семь суток улитка окажется на высоте 7 м. На восьмой день она поднимется еще на 3 м и окажется на вершине дерева.
Сдашь ли ты ЕГЭ по базовой математике? (3/0)
Флакон шампуня стоит 160 рублей. Какое наибольшее число флаконов можно купить на 1000 рублей во время распродажи, когда скидка составляет 25% ?
Во время распродажи шампунь стоит 160 − 0,25 · 160 = 120 рублей. То есть на 1000 рублей можно купить 1000 : 120 = 8,(3) флаконов шампуня. Но часть флакона мы купить не можем, поэтому округляем до целых в меньшую сторону. Получается, что по акции можно купить 8 флаконов шампуня.
8
Во время распродажи шампунь стоит 160 − 0,25 · 160 = 120 рублей. То есть на 1000 рублей можно купить 1000 : 120 = 8,(3) флаконов шампуня. Но часть флакона мы купить не можем, поэтому округляем до целых в меньшую сторону. Получается, что по акции можно купить 8 флаконов шампуня.
9
Во время распродажи шампунь стоит 160 − 0,25 · 160 = 120 рублей. То есть на 1000 рублей можно купить 1000 : 120 = 8,(3) флаконов шампуня. Но часть флакона мы купить не можем, поэтому округляем до целых в меньшую сторону. Получается, что по акции можно купить 8 флаконов шампуня.
Сдашь ли ты ЕГЭ по базовой математике? (4/0)
Дачный участок имеет форму квадрата, стороны которого равны 30 м. Размеры дома, расположенного на участке и имеющего форму прямоугольника, — 8 м × 5 м. Найди площадь оставшейся части участка. Формула площади прямоугольника: S=ab.
Площадь всего дачного участка равна 30 · 30 = 900 кв. м. Площадь дома равна 8 · 5 = 40 кв. м. Тем самым, площадь свободного участка, который не занят домом, равна 900 − 40 = 860 кв. м.
570
Площадь всего дачного участка равна 30 · 30 = 900 кв. м. Площадь дома равна 8 · 5 = 40 кв. м. Тем самым, площадь свободного участка, который не занят домом, равна 900 − 40 = 860 кв. м.
860
Площадь всего дачного участка равна 30 · 30 = 900 кв. м. Площадь дома равна 8 · 5 = 40 кв. м. Тем самым, площадь свободного участка, который не занят домом, равна 900 − 40 = 860 кв. м.
Сдашь ли ты ЕГЭ по базовой математике? (5/0)
Конкурс исполнителей проводится в 5 дней. Всего заявлено 80 выступлений — по одному от каждой страны. В первый день 8 выступлений, остальные распределены поровну между оставшимися днями. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Какова вероятность, что выступление представителя России состоится в третий день конкурса?
На третий день запланировано (80 - 8) : 4 = 18 выступлений. Значит, вероятность того, что выступление представителя из России окажется запланированным на третий день конкурса, равна 18 : 80 = 0,225.
0,1
На третий день запланировано (80 - 8) : 4 = 18 выступлений. Значит, вероятность того, что выступление представителя из России окажется запланированным на третий день конкурса, равна 18 : 80 = 0,225.
0,2
На третий день запланировано (80 - 8) : 4 = 18 выступлений. Значит, вероятность того, что выступление представителя из России окажется запланированным на третий день конкурса, равна 18 : 80 = 0,225.
Сдашь ли ты ЕГЭ по базовой математике? (6/0)
На столе стоят 20 кружек с чаем. В шести из них чай с сахаром, а в остальных — без сахара. В четыре из этих 20 кружек официант собирается положить по дольке лимона. Выбери утверждение, которое будет верно при указанных условиях независимо от того, в какие кружки официант положит дольки лимона.
Верно, поскольку можно положить в 6 кружек сахар, в 4 другие кружки лимон, тогда остальные 10 кружек будут без сахара и лимона.
Найдётся 3 кружки с чаем с лимоном, но без сахара.
Неверно, так как можно положить в 6 кружек сахар и в 4 из этих кружек лимон. Правильный ответ: найдётся 9 кружек с чаем без сахара и лимона, поскольку можно положить в 6 кружек сахар, в 4 другие кружки лимон, тогда остальные 10 кружек будут без сахара и лимона.
Если в кружке чай без сахара, то он с лимоном.
Неверно, поскольку можно положить в 6 кружек сахар, в 4 другие кружки лимон, тогда остальные 10 кружек будут без сахара и лимона. Правильный ответ: найдётся 9 кружек с чаем без сахара и лимона, так как можно положить в 6 кружек сахар, в 4 другие кружки лимон, тогда остальные 10 кружек будут без сахара и лимона.
Сдашь ли ты ЕГЭ по базовой математике? (7/0)
Четыре рубашки дешевле куртки на 8%. На сколько процентов пять рубашек дороже куртки?
Стоимость четырех рубашек составляет 92% стоимости куртки. Значит, стоимость одной рубашки составляет 23% стоимости куртки. Поэтому стоимость пяти рубашек составляет 115% стоимости куртки. Это превышает стоимость куртки на 15%.
33%
Стоимость четырех рубашек составляет 92% стоимости куртки. Значит, стоимость одной рубашки составляет 23% стоимости куртки. Поэтому стоимость пяти рубашек составляет 115% стоимости куртки. Это превышает стоимость куртки на 15%.
15%
Стоимость четырех рубашек составляет 92% стоимости куртки. Значит, стоимость одной рубашки составляет 23% стоимости куртки. Поэтому стоимость пяти рубашек составляет 115% стоимости куртки. Это превышает стоимость куртки на 15%.
Сдашь ли ты ЕГЭ по базовой математике? (8/0)
Маша и Медведь съели 120 печений и банку варенья, начав и закончив одновременно. Сначала Маша ела варенье, а Медведь — печенье, но в какой-то момент они поменялись. Медведь и то и другое ест в три раза быстрее Маши. Сколько печений съел Медведь, если варенья они съели поровну?
Маша и Медведь съели варенья поровну. Следовательно, Маша потратила на поедание варенья в три раза больше времени, чем Медведь. Всё то время пока Маша ела варенье, Медведь ел печенье, причём в три раза быстрее, чем ест печенье Маша. То есть Медведь съел в 3 · 3 = 9 раз больше печенья. Пусть x — количество печений, которое съела Маша, тогда получаем уравнение: x + 9x = 120, откуда x = 12. Значит, Медведь съел 12 · 9 = 108 печений.
108
Маша и Медведь съели варенья поровну, следовательно, Маша потратила на поедание варенья в три раза больше времени, чем Медведь. Всё то время пока Маша ела варенье, Медведь ел печенье, причём в три раза быстрее, чем ест печенье Маша. То есть Медведь съел в 3 · 3 = 9 раз больше печенья. Пусть x — количество печений, которое съела Маша, тогда получаем уравнение: x + 9x = 120, откуда x = 12. Значит, Медведь съел 12 · 9 = 108 печений.
99
Маша и Медведь съели варенья поровну, следовательно, Маша потратила на поедание варенья в три раза больше времени, чем Медведь. Всё то время пока Маша ела варенье, Медведь ел печенье, причём в три раза быстрее, чем ест печенье Маша. То есть Медведь съел в 3 · 3 = 9 раз больше печенья. Пусть x — количество печений, которое съела Маша, тогда получаем уравнение: x + 9x = 120, откуда x = 12. Значит, Медведь съел 12 · 9 = 108 печений.
Хорошо!
Поздравляем, минимальный порог пройден! С таким результатом ты можешь получить аттестат. Но все же стоит подтянуть свои знания.
Поздравляем, ты - гуманитарий! С такими результатами тебе даже не выдадут аттестат. Но не отчаивайся, экзамен можно пересдать. Если не в этом году, то в следующем. В любом случае, с такими познаниями в математике поступить на технические направления в ВУЗе не получится.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии