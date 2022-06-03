РИАМО - 3 июн. В мире сегодня празднуют Всемирный день велосипеда, также православные отмечают праздник в честь Владимирской иконы Божией Матери.

Всемирный день велосипеда

Праздник появился в 2018 году. В этот день следует пропагандировать и продвигать использование велосипеда в качестве одного из средств достижения устойчивого развития, укрепления образования, включая физическое воспитание, в интересах детей и молодежи, охраны здоровья, профилактики заболеваемости и т.д.

Велосипед, как вид транспорта, в мире используется на протяжении 200 лет. Считается, что первый в мире двухколесный велосипед изобрел уроженец Прикамской земли, крепостной Пожвинского завода Ефим Артамонов. Конструкция данного транспорта была настолько прочна, что мастер совершил на нем нелегкое путешествие (со скоростью 10 км/ч) от Урала до Петербурга на коронацию Александра I в 1801 году.

Также датой рождения велосипедного спорта в мире принято считать 31 мая 1868 года, когда на аллеях парка парижского пригорода Сен-Клу прошла первая велогонка на 2 тыс. м.

Празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери

Владимирская икона Божией Матери считается чудотворной. По преданию она написана евангелистом Лукою на доске из того стола, за которым трапезовало Святое Семейство: Спаситель, Богородица и праведный Иосиф Обручник.

В Россию икона была завезена из Византии в начале XII века, как подарок Юрию Долгорукому от Константинопольского патриарха Луки Хризоверха. Икону разместили в женском монастыре Вышгорода, недалеко от Киева. Скоро слух о ее чудотворениях дошел до сына Юрия Долгорукого, князя Андрея Боголюбского, который и решил перевезти икону на север.

Проезжая Владимир, лошади, везшие чудотворную икону, встали и не могли двинуться с места. Замена лошадей новыми также не помогла. Князь увидел в этом желание Божией Матери остаться во Владимире, где за 2 года и был сооружен храм Успения Богородицы.

В Москве снесены Красные ворота

В этот день 95 лет назад в столице снесли Красные ворота. Ворота — пышная триумфальная арка в стиле барокко — были построены в 1709 году по приказу императора Петра I в честь победы над шведами в Полтавской битве.

Позднее Екатерина I заменила их новыми в честь собственной коронации в 1724 году. Но через 8 лет ворота сгорели при большом пожаре и были восстановлены в 1742 году уже по случаю коронации Елизаветы Петровны. В 1748 году произошел еще один пожар, и эти ворота опять пострадали от огня. А в 1753 году Сенат распорядился восстановить ворота.

К началу ХХ века ворота сильно обветшали, сбилась лепнина, стерлись богатые росписи. Весной 1926 года их отреставрировали, но в декабре президиум Моссовета из-за необходимости «урегулировать уличное движение» принял решение их снести.

День рождения академика РАН, археолога Бориса Рыбакова

Борис Рыбаков родился в Москве в 1908 году в семье старообрядцев. Отец – директор Учительского института, мать – учительница. Будущий археолог получил школьное образование дома, и в 1924 году стал студентом исторического факультета МГУ, а в 1930 году окончил его.

Он работал в Александровской слободе, в Московском областном педагогическом институте, а в конце 1930-х годов Рыбаков пришел в альма-матер и до конца жизни работал на истфаке МГУ.

Научные интересы Рыбакова лежали в области древней русской истории. С 1932 года он проводил археологические раскопки в древнерусских городах Тмутаракани, Чернигове, Любече и других. Рыбаков написал порядка 500 разных работ по истории восточных славян и Древней Руси.

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