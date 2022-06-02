РИАМО - 2 июн. Генерал-майор запаса ВС России Канамат Боташев погиб во время спецоперации на Украине, сообщает Газета.ru.

Самолет Су-25, на котором летел Боташов, был сбит зенитной ракетой во время проведения атаки в небе на Луганской областью.

«Канамат Хусеевич был профессионалом высочайшего уровня, мужественным и неравнодушным человеком, настоящим воином и патриотом своего Отечества», - написал глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов в Telegram.

По его словам, свою жизнь Боташев посвятил авиации и был летчиком по призванию.

Темрезов подчеркнул, что Боташев записался добровольцем для участия в военной спецоперации на Украине.

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