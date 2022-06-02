РИАМО - 2 июн. Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1986 года рождения, который в деревне Раздоры устроил стрельбу, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

«Дело возбуждено по ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова.

Инцидент произошел 21 мая. В подъезде одного из домов, расположенных по улице Липовой рощи, очевидцы услышали хлопки.

Полицейские выяснили, что между двумя мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого один из них достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента. Мужчину госпитализировали.

Подозреваемый добровольно явился в отдел полиции и рассказал все обстоятельства произошедшего.

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