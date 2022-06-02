РИАМО - 2 июн. В России 15-22 июня проведут онлайн-акцию «Свеча памяти», зажечь виртуальную свечу можно на сайте деньпамяти.рф, сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Память поколений».

Каждый год 22 июня, в День памяти и скорби, проходит общенациональная акция «Свеча памяти» – по всей России зажигаются свечи в ночной тишине в память о всех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы.

22 июня – День памяти и скорби, в этот день 81 год назад жизнь почти 200 млн человек разделилась на «до и после». По всем городам разнеслось тревожное сообщение о нападении вражеских войск на СССР. Так начались 1418 дней, полных подвигов и мужества. Несмотря на все тяготы и лишения, страх и голод, наши предки сделали все, чтобы принести своей стране Великую Победу.

Любой желающий может присоединиться к онлайн-акции «Свеча памяти. Благотворительный фонд «Память поколений» выделит на оказание медпомощи ветеранам ВОВ 1 рубль за каждую зажженную свечу. Также на сайте размещены несколько десятков видеоисторий ветеранов с воспоминаниями о войне и интерактивная карта, на которой можно посмотреть, в каком регионе сколько свечей зажгли.

Ветеран Великой Отечественной войны Зоя Павловна Смирнова, чью видеоисторию можно увидеть на сайте проекта, поделилась своими воспоминаниями о первом дне войны.

«Мы спокойно спали – и вдруг сильный гром, грохот. Утро уже, часов пять, а все темно как будто небо с землей перемешалось. И мама говорит: «Гроза. Надо радио выключить», а папа сказал: «Нет, это не гроза. Это война», - вспомнила ветеран.

«Свеча памяти» станет завершением ежегодной всероссийской благотворительной акции «Красная гвоздика», организованной фондом «Память поколений». С 21 апреля по всей России на улицах можно было встретить волонтеров, распространяющих значки с символом акции за пожертвования. Все собранные в рамках акции средства фонд направляет на медпомощь ветеранам.

«Участие в онлайн-акции «Свеча памяти» – это способ вспомнить тех, кто отдал жизни за благополучие будущего поколения. Не у всех есть возможность 22 июня зажечь реальную свечу в память о ветеранах, и тут наша виртуальная свеча поможет объединить всю страну во благо единой цели. Люди со всех уголков России, даже из самых отдаленных, смогут зажечь свою свечу памяти и отдать дань погибшим за Победу», - отметила исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений» Екатерина Круглова.

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