РИАМО - 2 июн. Участие в открытии фестиваля «Патриотизм будущего» на территории учебно-методического центра «Авангард» приняли подмосковные юнармейцы, сообщает пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Движение «Юнармия» в этом году отметило 6-летие в рамках Всероссийского юнармейского форума «Юнармия ZA». В конце мая статс-секретарь — замминистра обороны РФ Николай Панков торжественно открыл фестиваль «Патриотизм будущего».

«Дорогие юнармейцы! Будьте достойными великих свершений защитников Отечества! Впереди у вас много интересных, по-настоящему важных и нужных дел. Желаю всем плодотворной работы, новых идей, активного самовыражения и ярких впечатлений. Фестиваль «Патриотизм будущего» объявляю открытым!» — сказал Панков.

Совместно с начальником главного штаба «Юнармии» Никитой Нагорным замминистра обороны страны осмотрел выставочные шатры движения. Они посетили презентацию проектов в поддержку спецоперации и военнослужащих. Их вниманию были представлены стенды «Эстафета добра», «Юнармейская посылка», «Видео-открытка для военнослужащих», «Письмо солдату» и стенд «Школа юного корреспондента».

Также юнармейцы представили стенды по направлениям работы движения: «Цифровой дом «Юнармии» «Юнавиа», «Юнфлот». Два новых перспективных направления движения популяризуют дело авиации и флота среди юнармейцев, помогают в интеграции и координации педагогов, наставников, инструкторов, работников профильных отраслей.

Еще гостям презентовали книгу традиций «Юнармии» - иллюстрированное издание, посвященное движению.

«На ваших плечах важнейшая задача – сохранять и приумножать традиции патриотического воспитания. Я хочу пожелать вам быть любопытными, стать профессионалами своего дела, заботиться и любить своих родных, близких и все вокруг. Берегите природу, будьте полезны нашей Родине. Это и есть настоящий патриотизм», - уточнил Нагорный.

В рамках форума Нагорный подписал от лица движения соглашения о взаимодействии и сотрудничестве движения «Юнармия» и движения «Молодая гвардия – Юнармия» признанных ДНР и ЛНР.

Также начальник главного штаба «Юнармии» торжественно посвятил 8-летнего мальчика из Белгородской области Лешу Павличенко в юнармейцы и поздравил с этим знаменательным событием.

Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано по инициативе министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в январе и зарегистрировано 29 июля 2016 года. Днем рождения организации считается 28 мая - день, когда был дан старт движению.

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