РИАМО - 2 июн. В мае при участии Корпорации развития Московской области (КРМО) в регион было привлечено 10 инвесторов, которые вложат в проекты 4,63 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Инвесторы создадут в регионе свыше 550 рабочих мест. Наиболее привлекательными для предпринимателей стали пищевая и химическая отрасли. Повысился интерес к топливно-энергетическому комплексу, сохранила свою инвестпривлекательность строительная сфера.

«Для предпринимателей Подмосковья разработан широкий пакет региональных мер поддержки, что позволяет сохранять высокий уровень инвестиционной активности в регионе. Так, в мае 2022 года при содействии Корпорации развития Московской области на территорию региона привлечено 10 инвесторов с общим объемом инвестиций порядка 4,63 млрд рублей», – отметила зампред правительства региона - министр инвестиций промышленности и науки области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что с начала года при участии КРМО в Московскую область привлечено более 30 инвесторов.

Импортозамещение

По ее словам, все привлеченные в мае инвесторы являются российскими, многие из них реализуют проекты импортозамещения в различных сферах деятельности.

«В рамках локализованных инвестпроектов на территории региона планируется строительство СПГ-завода для развития сети оптовой и розничной реализации сжиженного природного газа, производство белковых добавок, сухих клеев для гофрокартона, стеновых и потолочных панелей, межфланцевых уплотнений. Также в числе сфер деятельности новых инвесторов – переработка отходов», – пояснила Зиновьева.

В процентном соотношении по 20% составили предприятия, которые планируют реализацию своих проектов в пищевом и химическом производствах. Равнозначными по инвестпривлекательности стали строительная сфера, деревообрабатывающая, электронная отрасли и переработка отходов (по 10%). Повысился интерес к топливно-энергетическому комплексу с показателем 10%.

Помощь инвесторам

«60% полученных Корпорацией развития Московской области в мае 2022 года заявок связаны с подбором земельных участков для локализации производств. Кроме подбора земельного участка специалисты КРМО предоставляют инвесторам подробную консультацию по существующим программам и новым мерам государственной поддержки. Для нас важно, что при участии Корпорации развития Московской области расширяется пул и сфера деятельности предприятий, планирующих реализацию своих инвестпроектов в регионе», – отметил гендиректор КРМО Владимир Слипенькин.

Он уточнил, что такая работа будет способствовать развитию отечественной экономики, созданию новых высокопроизводительных рабочих мест и дальнейшему ускорению импортозамещения.

По его словам, майские показатели по количеству привлеченных КРМО инвесторов и объему инвестиций демонстрируют устойчивую положительную динамику с начала апреля 2022 года. Готовность предприятий создавать и расширять свои производства даже в сложных экономических условиях свидетельствует о благоприятном инвестиционном климате региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказывать максимальное содействие бизнесу. Он также отметил, что профильные ведомства, главы территорий должны максимально содействовать предпринимательству, предлагать те или иные формы ведения бизнеса.

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