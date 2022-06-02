РИАМО - 2 июн. Автобусы «Мострансавто» перевезли около 1,5 тыс. детей и подростков, отправляющихся в летние лагеря на морском побережье. Транспортные средства компании перевозили группы школьников 27, 28, 30 и 31 мая, а также 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

За 5 дней в работе задействовали 48 комфортабельных автобусов большого класса. Пассажирская компания встречала юных жителей Подмосковья и сопровождающих их лиц в различных городах региона — в том числе в Дмитрове, Волоколамске, Можайске — и перевозила на ж/д вокзалы.

Максимальное число пассажиров — свыше 430 человек — от мест назначения до Киевского вокзала автобусы доставили 27 мая.

«Мострансавто» каждый год принимает участие в транспортном обслуживании организованных групп детей. Все автобусы оборудованы сиденьями с ремнями безопасности, тахографами и спутниковыми навигационными системами. Также на них установили желтые проблесковые маячки.

Водители предприятия прошли допинструктаж по работе на маршрутах и соблюдению ПДД. Кроме того, автобусы проходят регулярный общий техосмотр и предрейсовый контроль.

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