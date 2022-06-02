РИАМО - 2 июн. В некоторых районах столицы идет сильный дождь, в непогоду водителям нужно сохранять внимательность и быть осторожными на дороге, сообщает департамент транспорта Москвы.

«Сильно затруднено движение на шоссе Энтузиастов в область. Просим водителей соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, не отвлекаться на гаджеты», — сказали в департаменте.

Водителям рекомендовали не парковаться у шатких конструкций и под деревьями. Также следует избегать резких маневров на трассе.

О сломанных знаках дорожного движения и светофорах следует сообщать по номеру телефона 3210.

Ранее спасатели предупредили горожан о сильном дожде. Он продлится до 23 часов. Также ожидается гроза, град и сильный ветер.

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