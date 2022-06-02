РИАМО - 2 июн. Специалисты компании «Россети Московский регион» провели серию уроков электробезопасности в пунктах временного размещения (ПВР) беженцев из Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Занятия прошли в рамках благотворительной акции «Доброе электричество – детям!». Они были посвящены Дню защиты детей, а также началу летних школьных каникул. Помощь в организации мероприятий оказало министерство соцразвития Подмосковья.

Специалисты компании рассказали и показали ребятам, как соблюдать правила электробезопасности и обращаться с электроприборами дома, как вести себя вблизи энергообъектов. Также они объяснили, почему нельзя пренебрегать предупреждающими знаками на трансформаторных подстанциях и опорах ЛЭП.

Дети приняли активное участие в уроке. Они задавали много вопросов и проявили большой интерес к теме.

В общей сложности полезные знания смогли получить свыше 200 школьников в возрасте от 7 до 17 лет. Сейчас они вместе с родителями живут в пунктах временного размещения в Подольске, Шатуре, Пушкине и других городах.

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