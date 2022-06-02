РИАМО - 2 июн. Прошло заседание статистического совета Росстата и Белстата, на нем обсудили вопросы сотрудничества и подписали расширенный план мероприятий на 2022-2023 годы, сообщает пресс-служба Росстата.
План совместных мероприятий Росстата и Белстата на двухлетний период подписан в мае. Большинство мероприятий в плане направлено на повышение уровня гармонизации и синхронизации расчетов статистических показателей для обеспечения их сопоставимости. Это позволит органам власти РФ и Белоруссии получать актуальную информацию о всех сферах социально-экономической жизни двух стран.
Как отметил руководитель Росстата Сергей Галкин, целью работы является обеспечение органов власти, а также бизнеса и общества актуальными и достоверными данными. Приоритеты сотрудничества во многом связаны с ходом социально экономической интеграции России и Белоруссии.
Руководитель Белстата Инна Медведева подчеркнула, что «самые тесные связи у Национального статистического комитета Беларуси как на постсоветском пространстве, так и в мире сложились именно с коллегами из Росстата».
«Сегодня в числе значимых задач статистических ведомств остается гармонизация процессов – начиная от самой модели статистического производства и заканчивая выпуском статистического сборника. Все это позволяет быть в тренде международных статистических практик и вводить новые показатели, которые востребованы на современном этапе государством и обществом, - в том числе по охране окружающей среды, мониторингу целей устойчивого развития», уточнила Медведева.
По мнению Галкина, «во взаимодействии с белорусскими коллегами важна синергия, так как у обоих ведомств общие цели во многих ключевых сферах статистики.
Статистические ведомства России и Белоруссии участвуют в реализации 28 программ, которые направлены на формирование единой макроэкономической политики в рамках Союзного государства. Для успешного достижения целей нужны единые подходы к расчетам статистических показателей и синхронизация статистической отчетности, подчеркивали участники заседания.
В ходе выступлений было отмечено, что по ряду направлений достигнут высокий уровень интеграции данных. Однако план совместных мероприятий Росстата и Белстата на 2022-2023 годы, подписанный в рамках заседания, расширяет пространство совместной работы и включает в себя новые задачи, связанные с современными вызовами и технологическими изменениями.
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