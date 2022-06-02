РИАМО - 2 июн. Прошло заседание статистического совета Росстата и Белстата, на нем обсудили вопросы сотрудничества и подписали расширенный план мероприятий на 2022-2023 годы, сообщает пресс-служба Росстата.

План совместных мероприятий Росстата и Белстата на двухлетний период подписан в мае. Большинство мероприятий в плане направлено на повышение уровня гармонизации и синхронизации расчетов статистических показателей для обеспечения их сопоставимости. Это позволит органам власти РФ и Белоруссии получать актуальную информацию о всех сферах социально-экономической жизни двух стран.

Как отметил руководитель Росстата Сергей Галкин, целью работы является обеспечение органов власти, а также бизнеса и общества актуальными и достоверными данными. Приоритеты сотрудничества во многом связаны с ходом социально экономической интеграции России и Белоруссии.

«Это ключевой вектор развития Союзного государства. Нам важно обеспечить максимальный уровень сопоставимости статистических показателей. Это позволит правительствам наших стран опираться при принятии решений на единый фундамент статистической информации, формировать общую макроэкономическую политику в рамках Союзного государства и принимать эффективные решения в интересах жителей России и Белоруссии», - добавил Галкин.

Руководитель Белстата Инна Медведева подчеркнула, что «самые тесные связи у Национального статистического комитета Беларуси как на постсоветском пространстве, так и в мире сложились именно с коллегами из Росстата».

«Сегодня в числе значимых задач статистических ведомств остается гармонизация процессов – начиная от самой модели статистического производства и заканчивая выпуском статистического сборника. Все это позволяет быть в тренде международных статистических практик и вводить новые показатели, которые востребованы на современном этапе государством и обществом, - в том числе по охране окружающей среды, мониторингу целей устойчивого развития», уточнила Медведева.

По мнению Галкина, «во взаимодействии с белорусскими коллегами важна синергия, так как у обоих ведомств общие цели во многих ключевых сферах статистики.

Статистические ведомства России и Белоруссии участвуют в реализации 28 программ, которые направлены на формирование единой макроэкономической политики в рамках Союзного государства. Для успешного достижения целей нужны единые подходы к расчетам статистических показателей и синхронизация статистической отчетности, подчеркивали участники заседания.

В ходе выступлений было отмечено, что по ряду направлений достигнут высокий уровень интеграции данных. Однако план совместных мероприятий Росстата и Белстата на 2022-2023 годы, подписанный в рамках заседания, расширяет пространство совместной работы и включает в себя новые задачи, связанные с современными вызовами и технологическими изменениями.

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