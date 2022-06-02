РИАМО - 2 июн. Фонд поддержки образовательных проектов «Стратегия будущего» при поддержке Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ проводит Всероссийский экологический конкурс «ЭКОконкурс» для молодых людей в возрасте от 7 до 35 лет. Об этом сообщают организаторы конкурса.

Основные задачи конкурса – просвещение молодежи в области экологии, привлечение внимания к вопросам экологического развития, повышение интереса к охране окружающей среде.

Конкурс проводится при поддержке Государственной думы. Он пройдет по следующим номинациям – «Рисунок», «Эссе», «Проект» и «Видеоролик». Работы должны быть связаны с основной темой конкурса – «Стратегия экомышления».

Регистрация участников на очный этап конкурса проводится одновременно с регистрацией на заочный этап до 3 июня 2022 года на сайте проекта. Очный этап конкурса состоится в Санкт-Петербурге 18 июня 2022 года.



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