РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 июн. В подмосковном Домодедове подготовили документацию по вхождению в госпрограмму по строительству школы на улице Текстильщиков, сообщил глава муниципалитета Михаил Ежокин.

В четверг Ежокин провел прямой эфир на тему строительства соцобъектов и благоустройства общественных пространств. На мероприятии присутствовали заместители главы администрации Марина Ведерникова, Александр Горбунов и Юлия Терещенко, а также председатель совета депутатов округа Леонид Ковалевский.

«Действительно, запрос такой у населения есть (на строительство школы на улице Текстильщиков - ред.) Мы уже подготовительные работы по началу строительства ведем, но система строительства социальных объектов устроена таким образом, что даже такой мощный муниципалитет как Домодедово, с хорошей экономикой, не может себе позволить строительство социальных объектов без субсидирования и софинансирования с областью. Сейчас по Текстильщикам мы подготовили необходимую документацию для включения нас в государственную программу. Как только информация по включению в госпрограмму придет, тогда будут более-менее известны сроки по началу проектирования и строительства», - сказал Ежокин.

Он отметил, что стоит задача попасть в госпрограмму в 2023 году. Ежокин также добавил, что в Домодедове готовятся к подаче документов по включению в госпрограмму по строительству школы в микрорайоне Белые Столбы.

Глава муниципалитета добавил, что сейчас также идет процедура изъятия земельных участков в объеме 5 га для строительства мегашколы на улице Лунной.

«Когда земля будет, мы также будем подаваться на включение этой мегашколы на 2 100 мест в государственную программу», - заключил Ежокин.

Запись прямого эфира можно посмотреть на странице главы округе Михаила Ежокина в соцсети «ВКонтакте».

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