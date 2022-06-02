РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 июн. В подмосковном Домодедове представили туристический маршрут по памятным местам округа, сообщил глава муниципалитета Михаил Ежокин.

«Поисковой отряд «Исток» и наши краеведы представили в Историко-художественном музее туристический маршрут по Домодедову. Локации любопытные – святые источники, храмы, места сражений и другие памятные места. Создатели проекта уже провели первые экскурсии для молодежи, говорят, хороших отзывов очень много», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что первыми участниками экскурсий станут школьники и студенты, участники клуба «Активное долголетие». У организаторов в планах доработать навигацию: создать QR-коды, составить аудиогид, подготовить стенды.



«В перспективе каждый домодедовец сможет самостоятельно двигаться по маршруту и узнавать историю памятных мест с помощью своего гаджета. Благодарю наших поисковиков и краеведов за очень интересный проект, энтузиазм и любовь к родному округу», - заключил Ежокин.

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