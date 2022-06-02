РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 июн. В 2023 году в микрорайоне Авиационный городского округа Домодедово планируют открыть физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщил глава муниципалитета Михаил Ежокин.

В четверг Ежокин провел прямой эфир на тему строительства соцобъектов и благоустройства общественных пространств. На мероприятии присутствовали заместители главы администрации Марина Ведерникова, Александр Горбунов и Юлия Терещенко, а также председатель совета депутатов округа Леонид Ковалевский.

«Собственник объекта (ФОКа в микрорайоне Авиационный – ред.) уверяет нас, что в следующем году он его откроет. Это будет большим событием для микрорайона Авиационный», - сказал Ежокин.

Он также добавил, что в Авиационном также обновляют стадион.

«Там будет больше пространства для занятий спортом как детей, так и взрослых. Появится мощное спортивное ядро», - заключил Ежокин.

Запись прямого эфира можно посмотреть на странице главы округа Михаила Ежокина в соцсети «ВКонтакте».

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