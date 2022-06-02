РИАМО - 2 июн. По предварительным данным, по состоянию на дату переписи – 1 октября 2021 года – переписью населения в РФ было учтено 147,2 млн человек, постоянно проживающих в стране. По сравнению с переписью 2010 года население выросло на 2,05 млн человек (1,4%), сообщается на сайте переписи.

В «Российской газете» вышла первая официальная публикация с предварительными итогами Всероссийской переписи населения.

По сравнению с переписью 2010 года, численность населения увеличилась в 28 субъектах РФ, в остальных регионах – уменьшилась. Наиболее значительно выросло количество жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края. Более чем на треть увечилось после предыдущей переписи населения число жителей третьего города федерального значения России – Севастополя. Сократилось население во многих регионах Дальневосточного, Центрального, Северо-Западного и Приволжского округов.

Самые многонаселенные регионы России – Москва, Подмосковье, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Свердловская и Ростовская области, республики Башкортостан и Татарстан. В них живет треть населения страны.

Еще одни вывод, который можно сделать на основе предварительных данных переписи, – в России продолжился процесс урбанизации: 75% населения живет в городских населенных пунктах, 25% – в сельских. В 2010 году соотношение городского и сельского населения составляло 74% и 26% соответственно.

Сразу 4 российских города – Краснодар, Красноярск, Пермь и Воронеж – пополнили клуб городов-миллионников. Теперь в стране 16 городов, численность постоянного населения которых насчитывает свыше 1 млн человек. Помимо упомянутых новичков, это Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Уфа, Ростов-на-Дону, Омск и Волгоград. Всего в них проживает почти четверть всего населения страны – 35,7 млн человек.

Помимо населения, постоянного проживающего в стране, переписью было учтено около 350 тыс. человек, временно (до 1 года) находившихся на территории России и постоянно проживающих за рубежом. Наибольшее количество таких лиц на момент переписи находились на территории Москвы, Подмосковья, Приморского края, Амурской области и Татарстана.

В Росстате отметили, что представленные предварительные цифры являются оценочными, по завершении обработки данных окончательная численность населения по результатам переписи может незначительно увеличиться или уменьшиться.

Окончательные итоги будут подведены и опубликованы до 31 декабря текущего года по мере их подведения. До конца года Росстат ежемесячно будет выпускать окончательные итоги по разным темам и направлениям.

Всероссийская перепись населения прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года с широким применением цифровых технологий. Главным нововведением переписи была возможность самостоятельного заполнения жителями страны электронного переписного листа на портале госуслуг.

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