РИАМО - 2 июн. 9 июня в 46 парках Московской области проведут масштабный марафон скандинавской ходьбы для жителей пенсионного возраста. Его организуют правительство Подмосковья при поддержке Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия».

Данное мероприятие даст старт летнему кубку парков «МОе лето – МОй парк». В рамках проекта на протяжении всего лета в областных парках будут проходить товарищеские турниры по игре в мини-футбол, стритбол и настольный теннис среди жителей городских округов.

Центральной площадкой станет парк имени Героя России Ларисы Лазутиной (Одинцово, ул. Манжосовская, д. 1). Начало состязаний в 09:00. Длина дистанции составит 3 км.

Принять участие в марафоне в региональных парках смогут все желающие пенсионеры. При необходимости участникам будут предоставлены комплекты палок для северной ходьбы.

Победители будут выявлены в возрастных категориях: женщины 50-59 лет, мужчины 60-64 лет; женщины 60-64 лет, мужчины 65-69 лет; женщины 65-69 лет, мужчины 70 и старше; женщины 70 и старше.

Для участия в состязаниях в день марафона нужно иметь при себе паспорт гражданина РФ, социальную карту жителя Московской области и справку об отсутствии медицинских противопоказаний.

Все участники турнира получат стартовые номера, сертификаты и памятные медали. Первая треть «марафонцев», дошедших до финиша, получит в подарок от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева брендированный спортивный костюм.

Зарегистрироваться на марафон можно онлайн. Заявки принимаются с 25 мая по 3 июня через приложение «Активное долголетие» или по телефону городского клуба «Активное долголетие» с 10:00 до 17:00.

Также возможна регистрация с 08:00 в день проведения старта на территории соответствующего парка. Для участников и гостей соревнований подготовлена концертная программа с участием местных коллективов и звезд шоу-бизнеса.

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