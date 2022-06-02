РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 июн. В подмосковном Домодедове завершаются проектные работы по благоустройству площади в селе Вельяминово, сообщил глава округа Михаил Ежокин.
Ежокин провел в четверг эфир на тему строительства соцобъектов и благоустройства общественных пространств. На мероприятии присутствовали замглавы администрации Марина Ведерникова, Александр Горбунов и Юлия Терещенко, а также председатель совета депутатов округа Леонид Ковалевский.
Он отметил, что также ведутся работы в парках Домодедова. Так, в парке «Взлет» ведутся работы по устройству освещения, основания для автостоянок, земляные работы по прокладке водоотведения и канализации.
В парке «Константиновский» обустроят спортивную зону. Там появятся скейт-парк, памп-трек и детская велотрасса. В парке этом будут предусмотрены прогулочные зоны и озеленение территории. А в «Городском лесу» будет организована тюбинговая трасса. Там приведут в порядок склон и установят освещение. Также в лесу продолжится работа по благоустройству еще 2 км уже существующей лыжной трассы.
Запись прямого эфира можно посмотреть на странице Ежокина в соцсети «ВКонтакте».
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