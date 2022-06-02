РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. В Подольском выставочном зале 4 июня откроется выставка живописи и графики «Кувейтская Жемчужина», на которой можно будет посмотреть работы русских художников, которые изображали Кувейт, сообщает администрация округа.

Выставка откроется в 17:00. По приглашению членов Союза художников России открытие выставки планирует посетить Чрезвычайный и Полномочный посол Кувейта в РФ Абдулазиз Ахмед аль-Адвани с супругой.

Все работы русские художники писали с натуры с помощью набросков и этюдов. Полотна создали в Кувейте, пока еще малознакомой соотечественникам.

Первую выставку Союза русских художников организовали по инициативе Посольства РФ в Кувейте с помощью Совета по информации и печати государства Кувейт, выполняющего функции министерства культуры. Она прошла 15 апреля 2014 года в галерее «Аль Адвани» в центре столицы Эль-Кувейт. Всего вниманию публики представили 125 полотен более 10 художников. До этого времени жители Кувейта мало что знали о русской реалистической школе живописи, как собственно и об истории и культуре России.

В мае 2015 года по просьбе кувейтской стороны организовали вторую выставку. На ней представили 150 работ, в том числе посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Во время нахождения российских художников в Кувейте провели множество пленэров. На полотнах появились пустыни, морские берега, золотые и рыбные базары, блошиные рынки, современные торговые центры, гостиные кувейтских домов и усадеб. Так зародился проект «Кувейт глазами русских художников!».

Подольский выставочный зал находится на проспекте Ленина, д. 113/62.

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