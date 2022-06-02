РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 июн. В подмосковном Домодедове обсудили строительство и ремонт медицинских учреждений, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

Глава муниципалитета Михаил Ежокин в четверг провел эфир на тему строительства соцобъектов и благоустройства общественных пространств. На мероприятии присутствовали заместители главы администрации Марина Ведерникова, Александр Горбунов и Юлия Терещенко, а также председатель совета депутатов округа Леонид Ковалевский.

«Сейчас работы по капитальному ремонту идут в Востряковской амбулатории. Демонтажные работы выполнены, штукатурные завершаются, подведены все необходимые инженерные коммуникации, идет монтаж вентиляции. До конца года (2022 года - ред.) откроем обновленную амбулаторию, которая также будет соответствовать всем современным требованиям и стандартам, которые предъявляются учреждениям здравоохранения Московской области», - сказал Ежокин.

Он добавил, что также в микрорайоне Южный строится поликлиника на 400 посещений в смену. Ввод в эксплуатацию запланирован на IV квартал текущего года. Открытие поликлиники планируется в I квартале 2023 года после получения лицензии на оказание медицинских услуг.

Кроме того, городской округ Домодедово вошел в тройку муниципалитетов, где установят модульные блоки для проведения диспансеризации. Они начнут работу в декабре на территории Домодедовской центральной городской больницы.

«Что касается ФАПа в ЖК «Домодедово Парк», сейчас там идет оформление земельного участка, после чего сразу приступаем к проектированию и уже сможем озвучить точные сроки», - заключил глава Ежокин.

Запись прямого эфира можно посмотреть на странице Ежокина в соцсети «ВКонтакте».

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