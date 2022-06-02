РИАМО - 2 июн. Прием заявок на участие во всероссийском конкурсе «Твой ход» завершился. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Старт второго сезона всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» был дан в январе 2022 года. Проект включает в себя конкурсную и неконкурсную программы. Прием заявок завершился 31 мая 2022 года.

Конкурс входит в линейку проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». «Твой Ход» поможет определить сильные и слабые стороны студента, а также наиболее перспективную траекторию для личностного и профессионального роста.

Конкурс — это возможность в студенческие годы обратить на себя внимание работодателей, получить хорошую возможность практики и трудоустройства, найти новых друзей и единомышленников, чем бы участник ни увлекался.

Участие в проекте «Твой Ход» поможет студентам в самоопределении и развитии навыков. Главным призом станет премия в размере 1 млн рублей на образование, улучшение жилищных условий или собственный стартап. Также более 300 участников получат путевки «Больше, чем путешествие», 30 человек ждут оплачиваемые стажировки в крупных компаниях страны.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.