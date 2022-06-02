РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 июн. К будущей школе в микрорайоне Южный Домодедова уже подвели инженерные коммуникации, сообщил глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин.

В четверг Ежокин провел эфир на тему строительства соцобъектов и благоустройства общественных пространств. На мероприятии также присутствовали заместители главы администрации Марина Ведерникова, Александр Горбунов и Юлия Терещенко, а также председатель совета депутатов округа Леонид Ковалевский.

«В микрорайоне Южный вместе с частичным демонтажом сразу же идет и возведение новой школы. Сегодня демонтаж уже завершен, продолжаются строительно-монтажные работы новых корпусов. Уже подведены инженерные коммуникации. Планируем сдать этот объект к 1 сентября 2023 года», - сказал Ежокин.

Он отметил, что в текущем году в Подмосковье начнется строительство 20 школ по президентской программе, 2 из них будут строиться в Домодедове - в микрорайоне Барыбино и в ЖК «Домодедово Парк». Обе планируют открыть 1 сентября 2024 года.

Кроме того, за лето капитально отремонтируют Кутузовскую школу-интернат, Константиновскую СОШ и Домодедовскую школу №4.

Запись прямого эфира можно посмотреть на странице Ежокина в соцсети «ВКонтакте».

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