РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. В микрорайоне Климовск Подольска возле ТЦ «Петрица» неизвестный разрубил мужчине нижнюю часть лица и скрылся, возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник подольского городского прокурора, младший советник юстиции Жанна Смирнова.

Мужчина во время словесного конфликта у входа в ТЦ «Петрица» нанес удар лезвием предмета, похожего на топор, по лицу пострадавшего. Насквозь прорубил ему верхнюю и нижнюю губы и подбородок. В итоге после заживления раны на лице сформировался посттравматический рубец, который считается неизгладимым. Он обезобразил лицо потерпевшего.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, по факту причинения тяжкого вреда, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, с применением предметов, используемых в качестве оружия. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет с ограничением свободы до 2 лет.

В настоящее время по уголовному делу проводятся все необходимые следственные действия. Они направлены на установление лица, совершившего преступление.

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