РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 июн. В Щелковском городском парке 9 июня пройдет масштабный марафон скандинавской ходьбы для жителей пенсионного возраста, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».



Принять участие в мероприятии могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Спортивный инвентарь будет выдаваться перед стартом. Длина дистанции — 3 км. Все участники получат стартовые номера, сертификаты и памятные медали. Встреча участников в городском парке у главной сцены в 9:00.



Зарегистрироваться на марафон можно через онлайн приложение «Активное долголетие», по телефонам городского клуба «Активное долголетие»: 8(496)566-74-65, 8(496)566-74-93. Также зарегистрироваться можно будет по электронной почте: Sport-center@bk.ru.

В день проведения марафона необходимо взять с собой паспорт, социальную карту, справку об отсутствии медицинских противопоказаний.

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