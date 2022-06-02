РИАМО - 2 июн. Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова попала в санкционный список США, сообщает Федеральное агентство новостей.

Заявление по данному вопросу американский Минфин сделал в четверг.

Кроме того, по санкции попали министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин и замглавы Федеральной налоговой службы РФ Дмитрий Григоренко.

Санкции против РФ Запад начал вводить после начала спецоперации на Украине. Ранее в ЕС утвердили шестой пакет санкций против России.

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