РИАМО - 2 июн. В Московской области стартовал конкурс на получение грантов для НКО с участием средств Фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества, сообщает пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций региона.

Финансовую поддержку можно получить на реализацию социально значимых проектов, а еще на инициативы в сфере защиты прав и свобод человека. Условия и порядок проведения отбора есть на сайте мособл.гранты.рф.

Министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе уточнила, что в Подмосковье всесторонне поддерживают инициативы неравнодушных жителей. В 2021 году в регионе впервые провели аналогичный конкурс. Он был организован совместно с Фондом президентских грантов. Было выделено почти 106 млн на реализацию 47 проектов.

«Больше всего победителей было в направлении «социальная защита граждан» — финансовую поддержку получили 27 инициатив! Мы видим, что люди очень активны, у них много интересных и важных идей и проектов. Реализация каждого такого проекта меняет наше Подмосковье, делает его лучше, комфортнее, ярче», — сказала Швелидзе.

Подать заявку на конкурс может любое зарегистрированное на территории Московской области НКО. Для этого необходимо описать идею проекта, его соцзначимость, планируемые результаты, а также приложить необходимые документы.

Победитель 2021 года

«Благодаря субсидии правительства Московской области и Фонда президентских грантов был реализован проект «Добровольческая акция «Снежный десант». Мы провели целый комплекс мероприятий, смогли обучить более 150 волонтеров, создать 10 отрядов «Снежного десанта». Наши ребята помогли жителям 10 городских округов Подмосковья в борьбе со снежной стихией и с мелкий бытовым ремонтом», — отметил победитель прошлогоднего конкурса грантов, руководитель РСО Московской области Павел Ковалев.

Он добавил, что добровольцы также смогли провести профориентационные мастер-классы в 25 школах.

Направления и этапы конкурса

Субсидия распределяется по разным направлениям в следующих размерах: культура и искусство – до 6 млн рублей, социальная защита граждан – до 18 млн рублей, молодежная политика – до 16,323 млн рублей, добровольческая (волонтерская) деятельность – до 20 млн рублей, предпринимательская деятельность – до 10 млн рублей. Размер субсидии на одного получателя в конкурсе составляет не более 10 млн рублей.

Конкурс планируется провести в 4 этапа. До 30 июня пройдет прием заявок, с 1 июля по 11 августа – экспертиза проектов, 16 августа будут определены победители, а договора заключат с 15 сентября по 15 октября.

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