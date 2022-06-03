РИАМО - 3 июня. Использование аналитики больших данных (Big data) при планировании развития мобильной сети в последние 2 года в Московском регионе позволило МТС определять локации для размещения новых базовых станций именно там, где это нужно клиентам в первую очередь. Об этом сообщает пресс-служба мобильного оператора.

За счет нового подхода компания улучшила покрытие, в результате чего за год число базовых станций в регионе выросло на 26%, средняя скорость – на 35%, объем трафика на территориях активного ввода нового оборудования – на 20%.

С помощью обезличенных больших данных МТС анализирует технические параметры нагрузки на сеть, потребности и поведение абонентов, места их концентрации, данные о градостроительных планах, развитии транспортной и социальной инфраструктуры и многие другие показатели. Это позволяет определять и прогнозировать необходимые места для строительства базовых станций и оптимизировать процессы для оперативного реагирования на меняющиеся внешние факторы и запросы клиентов.

На базе этого анализа МТС в Москве только за прошлый год вывела в эфир новые базовые станции в 170 новых жилищных комплексах, в которые уже заселяются жители региона. В Московской области больше всего станций было установлено в городах активного строительства многоквартирного жилья: Химки, Красногорск, Балашиха, Долгопрудный и Королев. Учитывая, что москвичи много времени проводят на дачах и поездках по Подмосковью, более 63% новых базовых станций появились в малых населенных пунктах, в том числе в 228 коттеджных поселках с общим числом домохозяйств 50 тысяч.

Кроме того, компания улучшила покрытие на спортивных и культурных объектах Подмосковья, например, в музее «Новый Иерусалим» в Истре, Дворце спорта «Видное» и многих других. Покрытие также улучшено в 20 популярных ТЦ и 12 бизнес-центрах, включая наиболее крупные «Золотая башня» многофункционального комплекса «ВЭБ Арена» и «Парк Хуамин».

«Анализ больших данных при планировании сети позволил нам более комплексно оценивать и прогнозировать потребности жителей конкретных локаций в услугах связи, и с учетом тенденций в регионе развивать сеть там, где это необходимо. В 2021 году благодаря использованию Big Data мы вдвое сократили сроки поиска максимально эффективных позиций и при этом как минимум на 10% повысили финансовую отдачу от новых базовых станций», – отметил директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.

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