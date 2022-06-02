РИАМО - 2 июн. В Подмосковье завершился сбор предложений по ремонту дорог на 2023 год, в нем приняло участие рекордное количество жителей - более 230 тыс. человек, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
Теперь на голосование вынесут дороги, предложенные в сборе и отобранные профильными специалистами. Само голосование стартует 1 июля.
Он подчеркнул, что многие не только предлагали объекты на ремонт, но и поддерживали предложения других – оставили свыше 266 тыс. комментариев.
«Наибольшее число участников было от жителей 3 округов – Ступина, Зарайска и Раменского. После обработки полученных предложений, через месяц, мы начнем второй этап – голосование», – уточнил Гержик.
В этом сезоне в области отремонтируют 320 участков протяженностью больше 500 км. Их выбрали жители на «Доброделе» в прошлом году.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что своевременное обслуживание дорожной сети на территории Подмосковья является залогом ее безопасности и комфорта для водителей.
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