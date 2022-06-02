РИАМО - 2 июн. Глава государства Владимир Путин раскритиковал попытки обустройства автомобильных дорог точечно в крупнейших городах и агломерациях страны, сообщает Nation News.

Путин потребовал привести российские дороги в порядок повсеместно в течение 5 лет.

«Министр и коллеги говорили о том, что у них настроение по поводу этого позитивное, надо иметь это в виду, это востребовано будет, это не на бумажке должно быть, а на дорогах все», - уточнил Путин.

В четверг глава государства проводит совещание по вопросам дорожного хозяйства РФ.

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