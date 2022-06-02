РИАМО - 2 июн. Для потребителей «Мосэнергосбыта появилась новая удобная функция – заключение договора в Едином личном кабинете клиента, сообщает пресс-служба компании.

Заключить договор в личном кабинете могут физические лица.

Потребителям напоминают, что заключение договора энергоснабжения является неотъемлемой частью процесса энергоснабжения. Цель такого договора – упорядочение отношений между АО «Мосэнергосбыт» и клиентом.

Раньше, чтобы заключить договор, нужно было лично посещать клиентский офис. Теперь потребитель может подать заявку на заключение договора, воспользовавшись Единым личным кабинетом клиента на сайте компании.

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