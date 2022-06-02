РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 июн. Сотрудники Минэкологии и Главного управления содержания территорий Московской области совершили совместный рейд после поступившей информации о нарушениях экологического законодательства в городском округе Щелково, в ходе рейда факты подтвердились, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Вблизи деревни Литвиново нарушители незаконно добывали песок. Кроме того, сюда свозились и размещались строительные отходы. На место были вызваны сотрудники полиции, задержаны земснаряд и три экскаватора. Люди, проводившие работы, пояснили, что песок вывозился за пределы участка, а отходы понадобились для обустройства дороги», - сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он также отметил, что полиция начала доследственную проверку, чтобы установить организатора работ. Минэкологии планирует произвести расчет ущерба, нанесенного почвам, чтобы предъявить сумму к возмещению нарушителям.

Ранее Минэкологии совместно с полицией пресекли незаконную добычу доломитов в Щелкове, которое вела компания «Щелковское рудоуправление». Нарушители пытались опротестовать административное наказание, но, согласно решению Арбитражного суда Московской области и постановлению 10 Арбитражного апелляционного суда, действия министерства признаны законными.

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