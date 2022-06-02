РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 июн. Сотрудники Щелковского отдела вневедомственной охраны прошли курс по оказанию первой медицинской помощи, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Сотрудники обучились действиям по определению наличия сознания и признаков жизни, мероприятиям по проведению сердечно-легочной реанимации, поддерживанию проводимости дыхательных путей. Кроме того, узнали, что необходимо делать при отсутствии сознания, отравлении, ожогах и обморожении у пострадавших, как поступать при наружных кровотечениях, научились оказывать помощь при наличии инородных тел в верхних дыхательных путях.

Курс провел преподаватель первой помощи, инструктор Национального совета по реанимации, врач-кибернетик, руководитель учебного центра ООО «МедтехникаСПб» Павел Ильин.

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