РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 июн. В подмосковном Домодедове за сутки выявили еще 11 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 24 258 случаев заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В регионе за сутки выявили 221 случай заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 976 098 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 15 082 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 955 072 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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