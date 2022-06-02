РИАМО - 2 июн. Работы по внутренней отделке в детском корпусе больницы в Коммунарке завершены на 54%. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Новый детский корпус больницы в Коммунарке, рассчитанный на 180 мест, готов уже более чем наполовину. Сегодня на объекте завершаются фасадные работы, на 54% выполнена внутренняя отделка», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что также идет устройство внутренних инженерных сетей, монтаж перегородок и работы по благоустройству.

По его словам, общая площадь здания составляет 24,2 тыс. кв. м. В здании будет 7 этажей, а также технический и подземный уровни.

В корпусе смогут разместиться приемное, палатное педиатрическое отделение на 60 коек, отделение общей хирургии на 30 коек, нейротравматологическое отделение на 30 коек и другие отделения для пациентов.

В четверг мэр столицы Сергей Собянин открыл перинатальный центр второй очереди больничного комплекса ГКБ №40 в Коммунарке. По его словам, этом один из крупнейших и современных центров в Москве. Он обеспечит родовспоможением около миллиона жителей, которые проживают недалеко от Коммунарки.

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