РИАМО - 2 июн. С начала мая на территории Подмосковья в ускоренном порядке зарегистрировали 8 тыс. объектов недвижимости в рамках «дачной амнистии», всего же с начала года было оформлено порядка 30 тыс. объектов недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минимущества.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Анны Кротовой, новый закон по ускоренной регистрации недвижимости вступил в силу с мая 2022 года. Она отметила, что закон позволит региону в рамках «дачной амнистии» оформить в собственность свою недвижимость на садовых участках, а также на землях индивидуального жилого строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов за 3 дня, а при подаче через МФЦ – за 5 рабочих дней.

«Ранее эта процедура занимала в электронном виде 10 дней, через МФЦ - 12 дней. Так, в ускоренном порядке за май зарегистрировано 8 тыс. объектов недвижимости. Надо сказать, что до нововведений в месяц, в среднем, ставилось на учет 2,4 тыс. домов, ускоренная регистрация, как мы видим, дала значительный рост. Граждане активнее стали регистрировать свою недвижимость. Всего же с начала года оформлено порядка 30 тыс. домов», - пояснила Кротова.

«Дачную амнистию» в Подмосковье продлили до 1 марта 2031 года из-за ее актуальности.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что Подмосковье занимает лидирующие позиции по количеству загородной недвижимости среди субъектов РФ.

«В регионе более 11 тыс. садоводческих товариществ, в пределах которых расположено более 2 млн земельных участков. На сегодняшний день остаются незарегистрированными более 80 тыс. объектов загородной недвижимости», - отметила Адигамова.

Она также уточнила, что в регионе постоянно ведется работа по разъяснению необходимости регистрации недвижимости и преимуществ «дачной амнистии», а также оказанию информационной помощи собственникам незарегистрированных объектов недвижимости. В этом году планируется помочь зарегистрировать собственникам 70 тыс. домов.

С начала года в Подмосковье наибольшее количество объектов зарегистрировали в Раменском (2,6 тыс.), Истре (2,3 тыс.), Дмитрове (1,7 тыс.), Одинцове (1,6 тыс.), Чехове (1,4 тыс.), Солнечногорске (1,3 тыс.), Наро-Фоминске (1,1 тыс.), Щелкове (1,05 тыс.), Пушкине (1,04 тыс.), Богородском (960).

Под «дачную амнистию» попадают объекты, возведенные на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства, дачного хозяйства, а также ИЖС и личного подсобного хозяйства. Оформить здание или участок в собственность можно, предоставив два документа: технический план и декларацию. Документы необходимо лично подать в МФЦ или Росреестр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в Московской области огромное количество дачных и коттеджных поселков, при этом со стороны их жителей есть большой запрос на легкую и прозрачную регистрацию недвижимости.

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