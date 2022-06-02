РИАМО - 2 июн. Препарат молнупиравир для лечения коронавируса начали производить на подмосковном заводе «Алиум». Компания «Биннофарм Групп» уже произвела первые несколько партий, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Подмосковный завод компании «Биннофарм Групп» - одно из самых современных фармацевтических производств в России. На предприятии выпускают широкий спектр лекарственных препаратов и расширяют продуктовую линейку. Недавно компания запустила производство препарата для лечения коронавируса и уже выпустила на рынок несколько первых партий», - сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, на заводе могут выпускать до 15 млн упаковок этого лекарства.

Препарат на подмосковном заводе производится по полному циклу. Лекарство рекомендовано ВОЗ для этиотропного лечения коронавируса.

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