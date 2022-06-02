РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. В подмосковном Подольске 7 июня пройдет форум «Управдом», на котором обсудят подготовку к осенне-зимнему периоду (ОЗП), комплексное благоустройство и содержание дворов и мест общего пользования. Об этом сообщили в администрации округа.

Окружной форум председателей советов многоквартирных домов «Управдом» состоится 7 июня в 15:00 в помещении концертного зала администрации по адресу: ул. Кирова, дом №4. Регистрация начнется в 14:30.

В форуме примут участие замглавы администрации Роман Рязанцев и представители комитета по ЖКХ, руководитель отделения Ассоциации председателей советов МКД в Подольске Ольга Дорофеева, представители управления «Подольск» ООО «МосОблЕИРЦ», Чеховского филиала ООО «МСК-НТ», а также сотрудники ГУСТ Подмосковья и Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области».

На форуме обсудят ход подготовки к ОЗП 2022-2023 гг, работы по комплексному благоустройству дворовых территорий, содержание придомовых территорий и мест общего пользования.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.