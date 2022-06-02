РИАМО - 2 июн. На территории морского порта в Бердянске Запорожской области Украины прогремел мощный взрыв, сообщает Nation News.

В администрации города заявили, что взрыв случился в результате проведения работ по разминированию. Российские военнослужащие разминируют порт от взрывных устройств, которые оставили бойцы ВСУ.

Информации о жертвах и разрушениях инфраструктуры не поступало.

Подразделения ВС России взяли под контроль города Бердянск и Энергодар в Запорожской области Украины в конце февраля.

Россия проводит военную спецоперацию на территории Украины с 24 февраля.

Ранее СМИ сообщали о том, что командир отделения отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии сержант Адам Бисултанов погиб на Донбассе во время боестолкновения с иностранными наемниками, одним из которых был сын члена британского парламента Бен Грант.

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