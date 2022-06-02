РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 июн. Сотрудники отдела №8 Главгосстройнадзора Московской области 3 июня проведут прием граждан городского округа Щелково, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«3 июня в общественной приемной исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления городского округа Щелково состоится прием граждан. Прием проведут уполномоченные сотрудники отдела надзора за строительством №8 Главгосстройнадзора Московской области», - сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Подмосковья Артур Гарибян.

Прием проведут посредством телефонной связи с 10:00 до 13:00. Звонить можно по телефонам: 8(496)561-11-39, 8(916)-627-11-88.

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