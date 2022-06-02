РИАМО - 2 июн. Госжилинспекция Московской области продолжает серию вебинаров для представителей управляющих организаций и органов местного самоуправления. Они посвящены аспектам успешной подготовки многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В четверг заместитель руководителя ведомства Александр Белоусов подробно разобрал обязанности УК по проверке вентиляционных и дымовых каналов. От их нормативного состояния зависит не только микроклимат в многоквартирных домах, но и здоровье, и жизни людей. Проверки должны проходить минимум 3 раза в год.

Еще одной темой вебинара стало обеспечение нормативного температурно-влажностного режима. Его нарушение сразу ведет к наиболее частым нарушениям в зимнем режиме эксплуатации МКД, привлечению серьезных дополнительных трудовых и материальных ресурсов для их устранения. Это образование наледи и сосулек, протечки кровель, залитие квартир.

Кроме того, Белоусов призвал активизировать работу по размещению паспортов готовности домов к осенне-зимнему периоду в системе АИС ГЖИ.

«Мы будем регулярно и подробно сообщать через средства массовой информации о том, как идет подготовка к отопительному сезону во всех муниципальных образованиях и как эту работу контролируют инспекторы совместно с Ассоциацией председателей советов МКД», – сказала руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина.

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