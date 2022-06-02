РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 июн. 14 лагерей дневного пребывания начали работать в городском округе Мытищи, сообщается на сайте администрации горокруга.

В нынешнем году в них отдохнут 1 799 ребят.

Глава округа Юлия Купецкая поздравила отдыхающих лагеря при гимназии №17 с началом летнего отдыха. Она пожелала ребятам хорошо и велело отдохнуть, не ссориться, а также настроения на «пятерку».

Начальник детского лагеря при гимназии №17 Татьяна Аполлонова отметила, что в нынешнем году к ним пришли 150 ребят, большинство – малыши. Помимо этого, существует лагерь и для старших детей – с 5 по 10 классы включительно.

«В этом году у нас очень интересная и разнообразная программа, включающая в себя научные и интерактивные мероприятия. Всю информацию будем доносить в интересном и понятном виде. Пригласим сотрудников планетария, которые не только расскажут о космосе, но и представят лекции в красочной форме с применением 5D-технологии», – сказала Аполлонова.

Лагерь будет работать до 30 июня. В последний день по традиции состоится праздничный концерт. Дети сами подготовят программу и покажут, чему они научились.

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