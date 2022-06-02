РИАМО - 2 июн. На территории городского округа Клин идут активное строительство и ремонт объектов социальной инфраструктуры, включая детсады и школы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в четверг провел рабочую встречу с главой городского округа Клин Аленой Сокольской, на которой обсудили вопросы дальнейшего развития муниципалитета, выполнение президентских проектов и поручений губернатора.

По словам Сокольской, в Клину открылась долгожданная школа на 1,1 тыс. мест. Также провели капитальный ремонт школы №8 и детсада «Чебурашка». В 2021 году ребята начали заниматься в новом корпусе детской школы искусств им. П. И. Чайковского. Каждое лето в Клину проводится фестиваль имени известного русского композитора. За 3 года его посетили более 1 млн. человек, напомнила глава округа.

Также в округе построили ФОК «Триумф», 26 спортивных сооружений. С 2022 по 2024 год будет проводиться реконструкция Клинской спортшколы олимпийского резерва им. Трефилова. Это единственная в Подмосковье школа по подготовке спортсменов по техническим видам легкой атлетики, где занимается порядка 2,5 тыс. человек. Кроме того, планируется приведение в порядок стадиона «Химик».

В муниципалитете на 98,9% выполнена программа «Чистая вода»: построено 18 станций обезжелезивания и 16 км сетей. Планируется реконструкция очистных сооружений в д. Ямуга.

В президентский проект «Социальная газификация» включено 147 населенных пунктов округа, где проживает 8,5 тыс. человек. Голубое топливо уже пустили в дом 162 жителям, построено более 500 вводов к участкам.

В рамках программы «Мой подъезд» в порядок привели почти 2,1 тыс. объектов в домах, капитальный ремонт провели в более 300 многоквартирных домах.

«Решена проблема с ТЭЦ, обеспечивавшей теплом 75% города, которая находилась в частной собственности и изношенном состоянии. В декабре 2021 года подписано концессионное соглашение на 25 лет. В 2023-м запланирован ввод 5 замещающих теплообеспечивающих объектов», – отметила Сокольская.

Она подчеркнула, что запланировано восстановление инфраструктуры военных городков, расположенных на территории муниципалитета: Клин-5, Клин-9 и п. Марков Лес.

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