РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 2 июн. Управляющая компания ООО «Паритет» выполнила поручение Госжилинспекции Московской области и починила протекающую крышу в 5-этажке на ул. Комсомольской,7/2 в Щелкове, ​сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Локальный ремонт кровельного покрытия провели в мае после того, как в ведомство обратились жильцы дома.

«Как правило, крыши в домах начинают протекать не вдруг, проблема зреет какое-то время. Это то самое время, которое УК должны посвящать регулярным осмотрам, текущему ремонту и просто добросовестному содержанию строения. Если следовать этим простым правилам, можно избежать огромного количества жилищно-коммунальных неприятностей», - сказала руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина.

Инспекторы вышли на место и при осмотре крыши обнаружили повреждения покрытия. Нарушение герметичности произошли из-за нерегулярных техосмотров и отсутствия восстановительных работ. УК поручили ситуацию исправить, и сотрудники ООО «Паритет» отремонтировали крышу в местах повреждения, в том числе над квартирой заявительницы.

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