РИАМО - 2 июн. Следователи начали доследственную проверку по факту смерти 16-летнего подростка в Орехово-Зуеве, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Предварительно, 1 июня компания подростков на лестнице в подъезде многоквартирного дома в Орехово-Зуеве вдыхала пары газа из газового баллона. После этого одному из подростков стало плохо, он потерял сознание. Товарищи пострадавшего вызвали скорую помощь. Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть подростка.

Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства трагедии. Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей. По данному факту также назначена судебно-медицинская экспертиза.

ГСУ СК России по региону напоминает родителям, что есть случаи гибели подростков от вдыхания паров газа. Нужно не забывать о профилактических беседах с подростками, которые предупреждают и исключают подобные трагедии.

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