РИАМО - 2 июн. Станция скорой медицинской помощи получила еще 134 портативных аппарата ЭКГ с функцией дистанционной передачи данных, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
С помощью нового оборудования врач во время приема пациента отправляет электрокардиограмму на кардиопульт и получает рекомендации от кардиолога.
Она уточнила, что у скорой помощи сейчас всего 858 портативных аппаратов ЭКГ. При этом 491 оборудование поступило в этом году. Такими аппаратами оснастили все выездные бригады.
Взаимодействия медика скорой помощи и кардиолога помогает вовремя выявить симптомы сердечно-сосудистых заболеваний и госпитализировать больного. Особенно это важно для тех пациентов, у которых подозревают инфаркт.
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