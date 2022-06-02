РИАМО - 2 июн. Станция скорой медицинской помощи получила еще 134 портативных аппарата ЭКГ с функцией дистанционной передачи данных, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

С помощью нового оборудования врач во время приема пациента отправляет электрокардиограмму на кардиопульт и получает рекомендации от кардиолога.

«Кардиопульт мы запустили еще в прошлом году. Это специальный консультационный центр, где врачи-кардиологи расшифровывают кардиограммы пациентов, которые им передают бригады, находясь на вызове», - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Она уточнила, что у скорой помощи сейчас всего 858 портативных аппаратов ЭКГ. При этом 491 оборудование поступило в этом году. Такими аппаратами оснастили все выездные бригады.

Взаимодействия медика скорой помощи и кардиолога помогает вовремя выявить симптомы сердечно-сосудистых заболеваний и госпитализировать больного. Особенно это важно для тех пациентов, у которых подозревают инфаркт.

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