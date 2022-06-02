РИАМО - 2 июн. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба» Одинцовского горокруга, в отношении ООО «Группа компаний СВТ» для включения в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с компанией контракт на выполнение работ по содержанию и модернизации систем отопления, технологического оборудования, инженерных систем вентиляции, узлов учета теплоэнергии, расположенных внутри зданий.

Однако компания нарушила условия исполнения контракта, тогда учреждение расторгло его в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России фирма не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении организации подлежат включению в РНП.

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