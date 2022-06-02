РИАМО - 2 июн. С начала текущего года школьники и студенты Московской области совершили около 23 млн поездок на общественном транспорте, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
Чаще всего – 16 млн поездок – учащиеся оплачивали транспортными картами «Стрелка учащегося» и «Стрелка учащегося сельской местности». Этот показатель вырос на 13% по сравнению с таким же периодом прошлого года.
Больше всего школьники и студенты совершили поездки в транспортных средствах перевозчика «Мострансавто». Было совершено более 9,3 млн поездок.
Чаще всего школьники и студенты пользовались ученической картой в Богородском округе, число поездок в этом округе составило почти 1 млн. В среднем за один день школьники и студенты совершают 144 тыс. поездок.
На ж/д транспорте подмосковные учащиеся совершили около 7 млн поездок. Большинство поездок - боле 6,3 млн – было совершено в поездах ЦППК. Самым популярным направлением стало Ярославское, где совершено почти 2 млн поездок.
Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии