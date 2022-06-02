РИАМО - 2 июн. С начала текущего года школьники и студенты Московской области совершили около 23 млн поездок на общественном транспорте, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Чаще всего – 16 млн поездок – учащиеся оплачивали транспортными картами «Стрелка учащегося» и «Стрелка учащегося сельской местности». Этот показатель вырос на 13% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Больше всего школьники и студенты совершили поездки в транспортных средствах перевозчика «Мострансавто». Было совершено более 9,3 млн поездок.

«У учащихся образовательных учреждений начались школьные каникулы - Минтранс Московской области подсчитал сколько всего школьников и студентов проехало в общественном транспорте Подмосковья с начала 2022 года. Так, в автобусах по картам «Стрелка учащегося» и «Стрелка учащегося сельской местности»» было совершено порядка 16 млн поездок, а в электричках проехало порядка 7 млн учащихся», - рассказала зампред правительства Московской области Анна Кротова.

Чаще всего школьники и студенты пользовались ученической картой в Богородском округе, число поездок в этом округе составило почти 1 млн. В среднем за один день школьники и студенты совершают 144 тыс. поездок.

На ж/д транспорте подмосковные учащиеся совершили около 7 млн поездок. Большинство поездок - боле 6,3 млн – было совершено в поездах ЦППК. Самым популярным направлением стало Ярославское, где совершено почти 2 млн поездок.

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