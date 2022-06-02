РИАМО - 2 июн. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в текущих условиях проведение референдума о присоединении Луганской и Донецкой народных республик к России невозможно, сообщает РИА Новости.

По его словам, сперва нужно обеспечить безопасность республик.

«Мы видим, что продолжаются удары украинских военных и украинских националистов по гражданским целям на этих территориях и так далее, конечно, в этих условиях вряд ли можно говорить (о проведении референдума – ред.)», – сказал Песков.

Представитель Кремля также подчеркнул, что решение о референдуме должны принимать сами жители ЛДНР, свою судьбу они будут решать самостоятельно.

Россия продолжает проведение военной спецоперации на территории Украины, она началась 24 февраля.

Ранее глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявлял, что референдумы в ДНР, ЛНР и Херсонской области могут пройти уже в июле.

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