РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. В микрорайоне Климовск Подольска в парке «Дубрава» 4 июня военный оркестр исполнит программу «Музыка в блеске мундиров», сообщает пресс-служба администрации округа.

С 12:00 до 14:00 жители смогут послушать в исполнении военных музыкантов популярные композиции разных жанров.

Гостей парка также накормит полевая кухня, все желающие смогут бесплатно поесть вкусную кашу и выпить ароматный чай.

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